Il Governo apre i consultori alle associazioni anti-abortiste: la Cgil dichiara battaglia

Blitz di Fratelli d'Italia sul decreto Pnrr. In commissione parlamentare bilancio, il deputato di FdI Lorenzo Malagola ha presentato un emendamento che permette alle Regioni, nella gestione dei consultori, di "avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità". Testo - che, dunque, prevede il coinvolgimento dei "pro-life" nei consultori - sul quale il governo ha posto la fiducia in discussione nelle scorse ore.

Da sinistra e dai Cinque Stelle è scattata l'accusa: "È una minaccia alla libertà delle donne, un assist agli antiabortisti". E anche la Rete Donne Cgil Ravenna critica: "L’emendamento è stato chiamato “pro-life”, un nome che già di per sé ci indica le chiare derive di questo Governo, come se chi sostenesse la libertà delle donne di decidere sul proprio corpo e di autodeterminarsi fosse “pro-death”. Non possiamo che considerare questo emendamento superfluo e capzioso, visto che già l’articolo 1 della L.194/78 prevede che «lo Stato garantisca il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosca il valore sociale della maternità e tuteli la vita umana sin dal suo inizio. (...) Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite». È quindi evidente che l’intenzione, mal celata, di questo emendamento “pro-life” non sia la piena applicabilità della L.194 come sostiene la Presidente del Consiglio, ma l’ennesima ingerenza delle associazioni pro-vita nelle sedi laiche deputate a sostenere le donne nelle loro scelte".

"L’obiettivo è quindi chiaro, pubblicamente dichiarato dalle associazioni antiabortiste: “Il nostro ambito di azione è la sensibilizzazione pubblica e l’influenza politica con campagne nazionali”, intervenendo appunto sul controllo del corpo delle donne - continuano dal sindacato ravennate - Gli obiettivi dichiarati dalla presidente Meloni e dalla ministra Roccella si sostanzierebbero con un maggiore investimento pubblico nei consultori, una regolamentazione efficace in materia di obiezione di coscienza (63,4% dei medici in Italia – 43% in Emilia Romagna, 85% in Sicilia) e servizi pubblici e di prossimità per sostenere la genitorialità, non certo facendo ascoltare il battito cardiaco del feto alle donne che richiedono una interruzione di gravidanza volontaria. La Cgil sarà sempre impegnata nelle battaglie di civiltà e al fianco delle donne, in difesa della loro libertà di autodeterminazione a prescindere dalla loro decisione di essere madri. La maternità nel 2024 non può più essere considerata il destino naturale di chi nasce in un corpo di donna".