Il gran ritorno di Giovinbacco: "E' stata la ciliegina sulla torta di un magnifico ponte"

Si è chiusa con la cena finale e con la consegna del riconoscimento del Pidocchio o Cozza d’Oro (E’ bdòcc d'ör) alla maestra di cucina Angela Schiavina, la XIX edizione di GiovinBacco in Festa a Ravenna, un’edizione che ha visto il grande e ordinato afflusso di pubblico durante tutti i tre giorni del ponte di Ognissanti.

“Il ritorno di GiovinBacco nelle piazze del nostro bellissimo centro storico – dichiara il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale - non poteva essere migliore. La proposta delle eccellenze enogastronomiche del territorio, di grande livello qualitativo, il coinvolgimento del tessuto commerciale e della ristorazione del centro cittadino, il modello organizzativo della manifestazione hanno coinvolto gli appassionati più fedeli e i tantissimi turisti che hanno scelto Ravenna per questo straordinario ponte, in un autunno ricchissimo di proposte e iniziative in grado di attirare moltissimi visitatori e cittadini nella nostra splendida città d’arte”.

“Abbiamo vissuto un lungo fine settimana – gli fa eco l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini – nel quale la nostra città è stata scelta da moltissimi turisti, che hanno potuto vivere esperienze diverse e integrate tra loro, ammirando mostre, monumenti e musei, assistendo ad eventi sportivi come i campionati nazionali di nuoto Libertas, visitando Mirabilandia. GiovinBacco è stata la ciliegina sulla torta di un magnifico ponte, nel quale abbiamo ancora una volta dimostrato l’efficacia delle azioni di valorizzazione e promozione del territorio che abbiamo messo e stiamo mettendo in campo”.