Il grande cuore del Rotary: dopo l'alluvione aiuti per oltre un milione di euro

Il Distretto Rotary 2072 e la Fondazione Rotary, insieme ai club delle aree colpite dall'alluvione del 16 maggio, hanno svolto un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza e nei sforzi di ricostruzione successivi. Per la prima volta dalla sua costituzione 10 anni fa, il Distretto Rotary 2072 è stato in grado di mobilitare beni e risorse per oltre un milione di euro.

L'alluvione, che ha avuto effetti distruttivi su numerose comunità, ha richiesto una risposta immediata e coordinata. Durante la fase emergenziale, più di 400 soci rotariani e rotaractiani si sono mobilitati per fornire assistenza urgente dalla rimozione di fango alla distribuzione di beni di prima necessità. In questa prima fase sono stati distribuiti oltre 60.000 chili di pasta, 2.000 chili di carne, passata di pomodoro, medicinali, prodotti per l'infanzia ed abiti per soddisfare i bisogni alimentari più immediati. Successivamente sono stati distribuiti 200 materassi, oltre 100 deumidificatori professionali e celle frigorifere per la conservazioni degli alimenti.

Mentre la situazione si è stabilizzata, il Distretto Rotary 2072 ha lavorato instancabilmente per attivare oltre 25 progetti di ricostruzione, concentrati sulla ripresa delle attività del terzo settore. Questi progetti, con un impegno finanziario complessivo di oltre 500.000 euro, hanno mirato a ripristinare la normalità nelle comunità colpite, sostenendo la ricostruzione di attività che operano nei servizi alla comunità e nel terzo settore.

La Governatrice del Distretto Rotary 2072 Fiorella Sgallari ha commentato: "Siamo orgogliosi del sostegno e della solidarietà dimostrati dai soci rotariani e rotaractiani durante questa crisi. Il nostro impegno finanziario e umano è testimone del nostro impegno a sostenere le comunità in momenti di necessità e a contribuire al loro rafforzamento a lungo termine".

Gli aiuti

Nell'area della Romagna Faentina, nello specifico, sono stati forniti strumenti musicali alla Scuola di Musica Sarti di Faenza; giochi da giardino e banchi all'Istituto Marri S. Umiltà di Faenza; sono state ripristinate le sedute del Cinema Moderno di Castel Bolognese; fornite macchine da cucire a Dress Again di Faenza; elettrodomestici alla Residenza I Cristalli - Coop. Laura di Faenza); frigorigeri al Rione Nero; una cucina gas al Circolo Anspi S. Francesco di Faenza) ed elettrodomestici per due appartamenti di Sos Donna di Faenza. Alla Palestra Lucchesi sono stati forniti computer e mobilio; alla Casa Primo Vanni di Solarolo e alla Casa Novella di Castel Bolognese elettrodomestici e alla Scuola Laura Bassi di Castel Bolognese un'aula multimediale per studenti autistici.

Nell'area di Ravenna, poi, sono stati donati elettrodomestici per la lavanderia della Comunità per pazienti psichiatrici Solco di Villanova; sono stati piantumati alberi nel parco dell'Istituto Comprensivo Gherardi di Voltana; è stato ripristinato il giardino e installato un gazebo per la protezione degli alunni all'Asilo nido e materno Il Grillo Parlante e alla Scuola primaria M. Bartolotti; infine, sono stati forniti elettrodomestici alla Scuola Azzaroli di S. Agata sul Santerno.

Fuori provincia, inoltre, nell'area di Forlì-Cesena sono state fornite porte antincendio alla Fondazione opera don Baronio (Cesena); giochi all'Asilo Nido Il Trenino (Forlì); materiale per campi estivi allo Scoutismo Forlì; altre donazioni alla Chiesa Cattolica Parrocchiale di Santa Maria del Voto in Romiti (Forlì). Nell'area di Bologna, invece, sono state fornite macchine agricole ed elettrodomestici alla Cooperativa sociale L'Orto (Budrio).