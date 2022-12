Il libro del giovane lughese dedicato alla nonna già alla terza ristampa: "E' un inno alla vita"

Da un foglio bianco e un punto nero al centro è nato un pensiero. Quindi un libro, che oggi è giunto alla terza ristampa. E’ la sintesi di una complessa evoluzione semantica, e di percezione della vita, che ha interessato Giacomo Pozzi, 24enne lughese appassionato di musica, di viaggi e di skateboard. Il giovane è infatti riuscito a riassumere pensieri profondi in parole, poi in un romanzo che ha intitolato ‘Un Baobab toccò il cielo dell’Africa’, piuttosto apprezzato dato il numero di vendite.

"Scrivere un libro è da sempre stato un mio desiderio - racconta Pozzi -, qualcosa da realizzare prima di lasciare questo mondo. Una volta terminato il percorso scolastico avevo iniziato a scrivere per me pensieri e riflessioni, poi un giorno ho disegnato un punto nero su un foglio bianco e mi sono messo a riflettere sul fatto che quel punto potesse essere un seme, che racchiude al suo interno tutta la potenzialità della vita, inespresso finché non germoglia. Noi esseri umani siamo così. E’ nelle situazioni di sofferenza, di dolore e di difficoltà che riusciamo a entrare in contatto con il lato più profondo di noi stessi e a conoscerci, perchè riusciamo a interrogarci e a darci delle risposte. Poi riemergiamo con tutte le difficoltà che la vita ci pone davanti per farci crescere. Dopo che ho visualizzato questo pensiero ho avuto la sensazione di doverlo portare in materia”.

Ne è nato il romanzo, edito da ‘Tempo al Libro’, pubblicato a maggio 2022, e giunto in pochi mesi alla terza ristampa. Una lettura leggera e allo stesso tempo profonda, che infonde coraggio. “Il tema è la rivincita sulla vita - prosegue Pozzi -. Perchè non è ciò che succede, ma come si reagisce a ciò che succede. Si tratta di riuscire ad essere protagonisti, a trovare la forza dentro se stessi e vivere la propria vita anzichè farsi vivere dalla vita. Poi all’interno ci sono tematiche forti soprattutto sulla figura femminile, insomma è un inno alla vita”.

Un’opera, dedicata alla nonna, che trae ispirazione da questo pensiero “e dal contrasto tra il nostro modo di vivere e quello che può esserci in Africa. Il modo di vivere occidentale è così pieno di cose, di oggetti, di informazioni, e questo distrae dal conoscersi e dall’ascoltarsi. In un luogo come l’Africa invece, così estremo e così povero, si resta da soli con i propri pensieri, e non c’è altro che noi stessi. Poi parlo anche di permacultura, che è un’altro argomento rilevante”.