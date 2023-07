Il liceo di Lugo festeggia i suoi 259 diplomati col dono dell'annuario

Si è concluso l'esame di maturità per tutti gli studenti del Liceo di Lugo. Si sono diplomati, 259 studenti (21 nell’indirizzo Classico, 61 nell’indirizzo linguistico, 69 nell’indirizzo Scientifico, 44 nell’indirizzo Scientifico opzione Scienze applicate, 64 nell’indirizzo Scienze umane). A ciascun neodiplomato è stato consegnato l’annuario scolastico delle classi quinte del Liceo di Lugo anno scolastico 2022/23. L’annuario scolastico, ovvero il catalogo fotografico dei diplomati, prodotto col partenariato della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, del Rotary Club di Lugo, dell’Università per Adulti di Lugo, costituisce un unicum nel panorama scolastico regionale, giungendo quest’anno alla sua terza edizione, in continuità con la seconda edizione realizzatasi l’anno scorso.

L’annuario, oltre alla prefazione del dirigente scolastico Giancarlo Frassineti contiene, per ognuna delle 12 classi quinte, una presentazione collettiva della classe, con foto di gruppo, seguita, per ogni studente, dai dati anagrafici e da un autoscatto, corredato da una personale citazione e da una autopresentazione, completato dalla composizione dei docenti dei rispettivi consigli di classe e dai pensionandi della comunità liceale, quest’anno Lauro Maggiorani e Ivana Restelli. La pubblicazione, a cura di Antonio Pirazzini e Giulio Santagada, edita dalla Casa editrice Il Nuovo Diario Messaggero, direttore Andrea ferri, è stata consegnata ad ogni studente di quinta al termine dell’esame di stato, dopo il proprio colloquio (nella fotografia la consegna da parte del dirigente scolastico ai neodiplomati, rappresentanti uscenti degli studenti, Omar Atfane, Matilde Barone, Tommaso Sangiorgi).

L’Annuario, oltre ad allestire un sintetico profilo dell’anno scolastico, costituisce quindi l’album di famiglia del Liceo di Lugo, con i giovani volti, gratificati e sorridenti, degli studenti che hanno concluso un ciclo importante nel loro percorso di studio, e di vita, proiettati con fiducia e speranza verso il futuro, con l’orgoglio e la consapevolezza di aver studiato in un Liceo di qualità.