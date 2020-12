Il lockdown costringe coppia di musicisti in casa, il concerto di Natale sbarca su Facebook

Il lockdown ha costretto il musicista e produttore musicale Stefano Bandoli di Cotignola e la sua fidanzata Martina Ricci a trascorrere il Natele chiusi in casa ma, non per questo, la loro voglia di musica si è fermata. Non rassegnandosi all'impossibiltà di stare senza amici la coppia ha realizzato in diretta Facebook il concerto di Natale: un'ora di canzoni di tutti i generi da trascorrere, anche se virtualmente, in compagnia di tanti amici.

"Non pensavamo di fare 1300 visualizzazioni e di ricevere commenti e saluti da tutta Italia - ha spiegato Stefano -. La cosa la ripeteremo il 1 gennaio alle 18.00 esibendoci nel Concertino di Capodanno. Purtroppo il settore musicale è fermo e questo è l'unico modo per stare vicini alle persone con la musica che per noi è vita. Da quando ho 16 anni, ora ne ho 24, vivo di musica e mi sembra tutto assurdo non poter esprimermi musicalmente davanti ad un pubblico reale ma devo ammettere che ieri sera ero emozionato pensando di suonare in diretta davanti agli amici di Facebook".