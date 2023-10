Il logo 'ravennate' che unisce Terra, Luna e Marte premiato dall'Agenzia spaziale italiana

L’anno scolastico 2022/23 appena trascorso è stato intenso e proficuo per l’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa: dopo la vincita del primo premio nazionale Anvcg (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra) da parte della 3B Grafica e i soddisfacenti risultati del progetto “Segui il tuo Istinto” – Pcto dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione, svolto come Impresa Formativa Simulata e conclusosi con una sfilata che ha coinvolto tutti gli indirizzi – arriva un altro riconoscimento per la classe 5A Grafica, che vede coinvolti gli studenti Matteo Castelli, Valentina Conti, Alice Germinario, Victor J. de la S.T. Hernandez Noguera e Margherita Ianno.

Gli studenti si sono aggiudicati il secondo posto nel concorso nazionale, bandito dall’Agenzia Spaziale Italiana, per la progettazione di un logo ufficiale unico che identifichi e promuova il Progetto EMM- Earth-Moon-Mars, missione che punta ad utilizzare la Luna come sito privilegiato per l’osservazione di Terra e Universo, e a sostegno delle attività che prepareranno l'esplorazione umana di Marte. L’iniziativa didattica, e il coinvolgimento diretto di studenti appassionati di tematiche spaziali, si inserisce nel novero delle attività di promozione delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).

Il concept del logo proposto dal gruppo di studenti vuole raccontare e rappresentare il progetto sotto molteplici aspetti: la “vicinanza” (tecnologica e simbolica) tra Terra, Luna e Marte; l’ambizione umana nell’esplorazione interplanetaria (rappresentata dal colore verde del pianeta e del razzo, che segue la direzione dell’orbita e che “abbraccia” e rafforza il legame tra pianeti e satellite); la paternità italiana del programma esplorativo.