Il lutto, Michele De Pascale ricorda Vittorio Prodi: "Trasmetteva il senso del servizio alla comunità"

All’età di 86 anni è morto Vittorio Prodi, ex europarlamentare e fratello di Romano Prodi. Laureato in fisica ed ex insegnante all’Università di Bologna, il suo impegno sociale e politico inizia con Azione Cattolica, di cui è presidente dal 1986 al 1992. Diventa poi presidente della Provincia di Bologna, e per due volte è parlamentare europeo, venendo eletto nel 2004 e rieletto nel 2009. Da anni lottava con una brutta malattia. Lascia quattro figli: Marco, Luca, Matteo e Giovanni.

"L'entusiasmo e la dedizione, qualunque fosse l'incarico chiamato a ricoprire, l'umiltà con cui metteva a disposizione le sue capacità e conoscenze, la passione nel trasmettere agli altri, soprattutto ai giovani, il senso del servizio alla comunità: è questo il ricordo che coltiveremo di Vittorio Prodi - le parole di Michele de Pascale, presidente di Upi -. Una mente brillante, un sorriso aperto e una sincera appassionata convinzione che ognuno sia chiamato a fare la differenza nel mondo, che non mancava mai di ribadire nel suo impegno da Presidente della Provincia di Bologna, in Upi e poi al Parlamento Europeo. Personalmente e a nome delle Province italiane rivolgo un abbraccio affettuoso alla sua famiglia per la perdita".