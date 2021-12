Il Magazzino del Sale diventa un "epicentro del benessere" tra musica, enogastronomia e spa

Nasce a Cervia 'Darsena del Sale', in un edificio situato nel cuore della cittadina balneare e del suo porto canale, con l'intenzione di divenire "un epicentro del benessere e prima meta dell'Adriatico per il turismo diportistico di qualità". Il Magazzino del Sale a Cervia è una testimonianza di archeologia industriale di inizi '700, poi rivisitata negli anni '80 dall'architetto De Carlo con un progetto di recupero e trasformazione in museo navale collegato alla vicina darsena: ora si presenta in veste rinnovata come "una Agorà della cultura e della bellezza, uno spazio ispirato alla filosofia mindfulness, dove l'individuo ed il suo benessere sono al centro del progetto".

L'inaugurazione ufficiale è prevista il 22 gennaio, preceduta dall'evento di San Silvestro 'Scarlet': con il tradizionale cenone di gala andranno in scena in sette atti le coreografie e i racconti dei performer NuArt, con l'accompagnamento musicale curato da Fonoprint tra artisti e DJ-set.

"Oggi uno dei luoghi simbolo dell'identità della nostra terra - commenta l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - apre le porte 12 mesi all'anno ai visitatori di tutto il mondo, per vivere giornate all'insegna del relax e del benessere".

Musica, eventi, enogastronomia e spa sono gli elementi che definiscono questa destinazione, sviluppata su una superficie complessiva di oltre 20.000 metri quadri con un'area esterna e una interna, suddivisa in tre piani. L'intervento, commissionato dal Comune di Cervia, è stato finanziato grazie al Programma operativo del Fondo Europeo di sviluppo regionale e all'ingente contributo di un imprenditore legato al territorio, Leopoldo Cavalli, per un investimento totale di oltre 10 milioni.