Il maltempo danneggia le strutture di Enpa per i gatti randagi della Pialassa Baiona

Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi la violenta tempesta che si è abbattuta sulla costa ravennate ha prodotto dei danni ai manufatti presenti nella Pialassa della Baiona. Purtroppo anche gli isolotti dove sono presenti le colonie feline accudite da Enpa, per un totale di circa 20 gatti, sono stati pesantemente interessati dall’evento. Il forte vento ha distrutto la tettoia sotto la quale c’è un punto di alimentazione per i gatti, le varie ciotole contenenti l’acqua pulita e il grande dispenser dentro il quale si posizionano le crocchette per l’alimentazione.

"Le cucce sono state spostate e capovolte dalla furia dell’acqua che era salita di livello in modo quanto mai inconsulto, dato che nessuno ricorda di aver mai notato un’alta marea così elevata - spiegano i volontari Enpa - Arrivare sugli isolotti è stata quindi un’impresa difficile e rischiosa e solo nella giornata di giovedì si è potuto fare un primo sopralluogo per accertare la situazione. Nella giornata successiva i volontari sono sbarcati sugli isolotti portando con sé forniture di cibo, di acqua (va ricordato che l’acqua sugli isolotti deve essere trasportata tramite taniche) e tante coperte per rimpiazzare quelle andate perdute e inutilizzabili. Tutto questo ha comportato un lavoro intenso e incessante dato che si è dovuto rimuovere il fango, pulire una quindicina di cucce, asciugarle e ricollocare al loro interno delle coperte affinchè i gatti si potessero riparare dal freddo. Ci auguriamo che un simile nubifragio non debba più abbattersi".