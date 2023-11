Il maresciallo ravennate compie 100 anni: fu il primo presidente dell'associazione della Polizia

Lo scorso 30 ottobre la sezione di Ravenna dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha festeggiato i cento anni di vita del maresciallo di 1^ classe scelto Giuseppe Varsallona, già socio ultratrentennale e primo presidente del Sodalizio. Alla presenza dell'assessore Igor Gallonetto, del presidente sezionale in carica Giuseppe Fantini, del presidente sezionale di Lugo (nonché Consigliere nazionale ANPS e delegato per la Regione Emilia-Romagna) Vincenzo Sardella e di una folta rappresentativa di soci in servizio e in quiescenza, oltre a parenti ed amici, il maresciallo Varsallona ha soffiato sulle cento candeline della torta di compleanno con il logo ANPS. Varsallona ha poi ricevuto gli attestati di felicitazioni a firma del sindaco Michele de Pascale, dell'ANPS nazionale e dell'ANPS ravenate.