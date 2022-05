Il medico va in pensione, ma non c'è il sostituto: i colleghi prendono in carico i suoi pazienti

A seguito del pensionamento del dottor Ettore Fiorentini, medico di medicina generale operante sul territorio del comune di Fusignano, al fine di assicurare la copertura degli assistiti in capo al medico in quiescenza i colleghi dottor Pasquale Ortasi e dottoressa Elena Vannini si sono resi disponibili ad alzare il numero massimale dei propri assistiti. I cittadini assistiti dal dottor Fiorentini potranno recarsi nelle sedi dell'Ausl per procedere al cambio del medico. Il Dipartimento di cure Primarie dell'Ausl ringrazia i colleghi per la disponibilità offerta.

A Cervia

A seguito del pensionamento della dottoressa Roberta Russo, medico di medicina generale operante nel territorio del Comune di Cervia, gli assistiti - a decorrere dal 1 giugno - oltre a poter procedere a una eventuale scelta di altro medico di medicina generale, potranno rivolgersi al dottor Maurizio Alberani presso la Casa della Salute San Giorgio di Cervia nei seguenti orari: lunedì 16-19, martedì 15-18, mercoledì 8-11, giovedì 14-17 e venerdì 14-17. Si precisa che i suddetti orari potranno essere suscettibili di modifiche nelle prossime settimane. Per informazioni ed eventuali necessità il dottor Alberani è contattabile tramite mail all’indirizzo maurizio.alberani@auslromagna.it e al numero 3289005782.