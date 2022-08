Il mercato del contadino di Faenza torna in piazzale Pancrazi

Da venerdì 2 settembre i banchi di vendita del Mercato del contadino che si svolge in piazzale Pancrazi, dopo lo spostamento estivo di luglio e agosto in una zona ombreggiata, torneranno nella configurazione originaria. Pertanto, i banchi dei produttori verranno sistemati nell’area di piazzale Pancrazi lato via Medaglie d’Oro e l’orario di apertura alla vendita tornerà ad essere alle 15.30.