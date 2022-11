Il Milan Club Faenza raccoglie fondi per il bagno al mare dedicato alle persone con disabilità

Ancora una volta sport e solidarietà sì uniscono. In occasione della festa ufficiale di inaugurazione del “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi”, il sodalizio rossonero manfredo ha organizzato una raccolta fondi per sostenere l’associazione "Insieme a te" Odv. Il presidente Giuseppe Sangiorgi, assieme al vicepresidente Fedele Pezzuto, ha consegnato la somma di denaro raccolta pari a 600 euro a Debora Donati, presidente di Insieme a te nella sede dell’associazione di volontariato in via Giovanni Bosco (ex Salesiani). I fondi saranno investiti per le attività al mare dell’organizzazione faentina di volontariato.

L’associazione “Insieme a te” di Faenza consente a persone con disabilità gravi di trascorrere alcune giornate in spiaggia a Punta Marina. E’ nata dalla vicenda umana di Dario, faentino malato di Sla, non si è mai arreso alla malattia sostenuto dalla moglie Debora, dalle sue tre figlie, dagli amici e dai colleghi fino a voler vivere la sua vita e le cose belle che offre andando sempre alla ricerca di tutto, come ad esempio il mare. “Insieme a te” è stata costruita dalla storia di Dario e della sua famiglia, che insegna a pensare positivo, nonostante tutto, e a immaginare che solo una comunità di donne e uomini, mossi da spirito solidaristico, può realizzare i tanti progetti necessari alla qualità della vita di persone con malattie invalidanti.