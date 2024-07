Il Ministro Piantedosi a Ravenna per il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriva a Ravenna. Il Ministro mercoledì 3 luglio, alle ore 9.00, presenzierà in Prefettura al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Castrese De Rosa. A seguire il titolare del Viminale parteciperà al convegno “Sviluppi e Prospettive delle Autonomie Locali” in programma a Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy a partire dalle ore 10.00.