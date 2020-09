Il mobilificio fondato quasi 100 anni fa diventa 'Bottega Storica'

Martedì mattina la AB 1926 Antonio Berdondini srl di Faenza, iscritta al numero 35 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 15 novembre 2019, con titolo a esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

L’attività di ebanista-artigiano-mobiliere-arredatore di Antonio Berdondini, nato a Faenza il 17 gennaio 1906, inizia nel lontano 1 agosto del 1926 in Vicolo Bucci a Faenza. Nel secondo dopoguerra Berdondini acquisisce la licenza per la vendita al dettaglio di mobili. Dal 1959 al 1966 l’attività della Berdondini Mobili Faenza si svolge presso i locali di Corso Baccarini, in Via Emilia Ponente, poi in Via Carducci 16 a Ravenna, in Piazza XX settembre 5 a Bologna e per un breve periodo in Piazza Saffi a Forlì. Sono anni di fervente attività, con produzioni totalmente innovative e dal design avveniristico per il periodo storico che l’intero paese stava vivendo e che ha visto la partecipazione Berdondini anche al Salone del Mobile del 1965.

Visto il notevole successo ottenuto, fin dal 1966 e fino agli novanta, i mobili prodotti furono assoggettati a brevetti e a licenze commerciali per tutelarne la vendita. Il 2 giugno del 1966, con atto del Notaio Bosi, fu costituita la Berdonini srl, con soci Berdondini Antonio e il figlio Berdondini Gian-Paolo. La nuova società prese in affitto i locali di Via Emilia Ponente, sede dove svolge attualmente l’attività. Nell’anno 1995 fa il suo ingresso in azienda la terza generazione dei Berdondini, vale a dire il figlio di Gian Paolo, Antonio, che attualmente conduce l’azienda. La scomparsa del fondatore Antonio Berdondini avvenne il 17 novembre del 2001, lasciando quindi nelle mani del figlio Gian Paolo e del nipote Antonio il prosieguo dell’attività di famiglia. Nell’autunno del 2009 il figlio di Gian Paolo, Antonio, costituì la AB 1926 Antonio Berdondini srl, la quale subentrò nell’attività della precedente srl. Dallo stesso anno, in Corso Baccarini a Faenza è allestita una mostra campionaria con pezzi prodotti facenti parte della linea, del design e dello stile più classico di Antonio Berdondini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La consegna della targa Bottega Storica ad Antonio e Gian Paolo Berdondini è stata effettuata martedì mattina dal sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, dalla consigliera regionale Manuela Rontini e dai pesidente e direttore della Confcommercio Ascom Faenza Paolo Caroli e Francesco Carugati.