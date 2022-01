Il mondo del basket piange la morte di coach Edoardo Colombi: "Ha dato tutto per questo sport"

Il mondo del basket ravennate piange la morte di Edoardo Colombi, storico dirigente del Selene Basket Sant'Agata, che ha contribuito a far crescere la pallacanestro provinciale. Nei suoi oltre vent'anni a Sant'Agata, portato dalla Promozione alla serie D, ha avuto tanti ruoli, dall'allenatore fino al presidente, diventando qualche anno fa presidente onorario dopo aver affidato la guida della società alla figlia Roberta.

"La pallacanestro ravennate perde uno dei suoi storici dirigenti - spiega Alvaro Casadio, presidente provinciale - un vero appassionato che ha dato tutto per questa disciplina sportiva, mettendo sempre grande amore in quello che faceva. Grazie a queste qualità è riuscito a far avere alla piccola Sant'Agata un ruolo importante nella pallacanestro regionale. A nome del comitato regionale faccio le più sentite condoglianza alla famiglia Colombi".

"È un giorno di grande dolore e tristezza in casa Selene Basket Sant'Agata - commentano dalla squadra - per la scomparsa della persona che ha creato e portato avanti per oltre vent'anni il nostro progetto, ricoprendo diversi ruoli tra cui quello dell'allenatore e del presidente. Uomo di grande passione, amante della pallacanestro a tutti i livelli, Edo lascia in tutti noi un vuoto incolmabile".

Anche la società Raggisolaris si stringe intorno alla famiglia Colombi per la scomparsa di Edoardo: "Ricordiamo, ai tempi della Promozione, tante avvincenti e combattute partite disputate contro la sua squadra, sempre all'insegna del rispetto e della sportività. Ciao Edo".

La camera ardente è aperta da mercoledì mattina a Lugo, mentre le esequie si svolgeranno giovedì 13 gennaio alle 14 presso la Chiesa della Beata Vergine del Molino di Lugo, di fronte al cimitero.