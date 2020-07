Il 'Moro di Venezia' di Gardini spostato in Darsena: "Sia collocato in acqua"

Durante l'inaugurazione della nuova passerella in Darsena, il sindaco Michele De Pascale ha preannunciato il prossimo spostamento del "Moro di Venezia" - l'imbarcazione voluta fortemente da Raul Gardini per la Coppa America del 1992 - dall’attuale collocazione nel recinto dell’Autorità Portuale alla testata alla Darsena.

"Il progetto prevede un allestimento in vetro e legno che andrebbe a occupare un’area di oltre 140 metri quadrati, in una posizione già non molto ampia del piazzale dove periodicamente si svolgono mercatini e street food - commentano dal Partito repubblicano italiano di Ravenna - Riteniamo che, per valorizzare il prestigioso scafo e lo stesso specchio d’acqua della Darsena di città, la sua collocazione ideale sia proprio in acqua con un'idonea illuminazione che la notte ne delinei le forme e la realizzazione di un pontile di attracco".

In questo senso la capogruppo del Pri, Chiara Francesconi, ha presentato un question time che sarà discusso nel prossimo consiglio comunale: "Lo sviluppo e l’acquisizione al centro storico della Darsena, con il progetto “Mare in Piazza”, cambieranno il volto della città: è bene che tutta l’area, compreso il bacino d’acqua, sia coinvolta e che sia possibile in futuro la passeggiata intorno alle rive, ora interrotta dalla recinzione della sede di Autorità Portuale".