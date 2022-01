Il Natale in uno scatto: ecco i vincitori del contest fotografico

È giunto al termine il contest fotografico natalizio “Il Natale in uno scatto”, indetto dal Comune di Russi per selezionare le migliori fotografie realizzate durante queste festività a Russi e nelle frazioni. Ben 52 le foto partecipanti, 3 i vincitori. Sono questi i numeri dell'edizione 2021/2022.

Prima classificata è risultata la foto di Francesca Collina che si aggiudica due biglietti per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi e una copia del libro “Storia di Russi”.

Secondo posto per Loris Ruscelli che si aggiudica un biglietto per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi e una copia del libro “Storia di Russi”.

Terzo classificato Hendrik Conti che con il suo scatto si aggiudica un biglietto per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi.

La premiazione avverrà giovedì alle ore 15:00 presso la Sala del Consiglio Comunale, in piazza Farini 1. In caso di impossibilità a presentarsi, il premio potrà essere ritirato presso l'Ufficio Cultura del Comune di Russi, in via Cavour 21, durante gli orari di apertura.