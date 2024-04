Il negozio chiude per rinnovo dei locali: svendita di profumi scontati fino al 40%

La profumeria Sabbioni di via IV Novembre a Ravenna chiuderà il 13 maggio per rinnovare i locali dello storico negozio del centro città. Dal 29 aprile, il negozio ospiterà una svendita con sconti fino al 40% sui brand presenti in negozio. L’azienda prevede una chiusura di circa un mese, che consentirà il rinnovo della pavimentazione, degli infissi e degli arredi del negozio. La riapertura avverrà a fine giugno.

Il rinnovo del layout del negozio principale della catena romagnola di profumerie è uno dei tasselli principali del processo di rebranding dell’azienda, iniziato nel 2020. La nuova struttura di negozio e arredi del negozio del centro storico ravennate farà da apripista per il rinnovo di molti altri negozi nei prossimi tre anni, insieme al lancio del nuovo sito e-commerce a fine settembre 2024. Sabbioni continua la sua crescita sul territorio, contando oggi 21 punti vendita al dettaglio, un e-commerce e un beauty center a Forlì.