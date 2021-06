Il negozio di pasta fresca della Darsena taglia il traguardo dei 30 anni

Compie 30 anni di attività il laboratorio artigianale “Le Minestre di Castellucci Marzia” di via Tommaso Gulli. Trent’anni di soddisfazioni che hanno visto l’attività crescere e consolidarsi e affiancare alla produzione di pasta fresca anche quella di gastronomia e rosticceria, con i piatti della tradizione del territorio. L’attività è diventata nel tempo un punto di riferimento anche per un pranzo veloce, grazie alle sedute per il consumo sul posto. Nel 2016 la signora Castellucci è stata affiancata nella gestione dell’attività dal figlio Lorenzo e attualmente si avvale di altre due collaboratrici per la produzione. La Cna, rappresentata dal presidente dell’area comunale di Ravenna, Marcello Monte, ha voluto celebrare con una pergamena il raggiungimento di questo importante traguardo e nel contempo augurare un futuro pieno di successi.