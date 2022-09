Il nuovo comandante dei Carabinieri di Faenza Alessandro Averna Chinnici si presenta alla città

Martedì l’amministrazione comunale di Faenza ha incontrato il capitano Alessandro Averna Chinnici, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Faenza. Al breve momento erano presenti anche il comandante della Stazione Principale della Compagna di Faenza, il luogotenente Vincenzo Parrinello, e il comandante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, Vasco Talenti.

“Un primo momento - viene sottolineato dall’amministrazione comunale - per formulare al comandante Averna Chinnici i migliori auguri di buon lavoro nel nostro territorio dove legalità e rispetto delle regole sono elementi fondamentali della comunità. L’incontro si colloca nell’ottica della testimonianza della collaborazione istituzionale che l’amministrazione ha sempre garantito e continuerà ad assicurare alle donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’ordine quotidianamente impegnate in prima linea per la sicurezza dei cittadini”.

Il Capitano Alessandro Averna Chinnici, di origini siciliane, è nato a Roma il 16 settembre 1991. Dopo aver conseguito il diploma di Liceo Classico ha frequentato il 193° Corso “Valore” dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma nel quinquennio 2011- 2016 conseguendo la laurea magistrale in giurisprudenza. Il primo incarico ricoperto è stato quello di Comandante di Plotone e insegnante presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri dal Settembre 2016 all’agosto 2018, per poi essere destinato a comandare il Nucleo Operativo e Radiomobile di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, tra il 2018 e il 2020. L’ufficiale ha poi proseguito la sua carriera comandando la Compagnia di Intervento Operativo del 5°Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna occupandosi di anti-terrorismo e primo intervento in situazioni di emergenza, dal settembre 2020 fino ad agosto di quest’anno.

Il Capitano Alessandro Averna Chinnici, in forze alla Compagnia manfreda di via Giuliano da Maiano dall’1 settembre, ha rilevato il comando della ‘territoriale’ di Faenza dal Maggiore Antonietta Petrone destinata ad altro incarico.