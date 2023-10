Il nuovo comandante Lachi fa visita all'Associazione nazionale Carabinieri

Ieri pomeriggio il colonnello Andrea Lachi, nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha fatto visita alla sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in via Gradenigo 12, per conoscere personalmente le varie componenti dell’associazione. A dare il benvenuto il Presidente del Nucleo Volontariato Isidoro Mimmi, cavaliere ufficiale al merito della Repubblica Italiana, il Presidente dell’associazione d’arma Car. Aus. Alessandro Taddei, un gruppo di benemerite e diversi soci che hanno illustrato le attività in corso, i progetti futuri, l’importanza della collaborazione con le istituzioni locali e con le altre associazioni combattentistiche e d’Arma.

Al Comandante Lachi sono state illustrate le molteplici attività quotidianamente svolte dai 75 volontari impegnati in servizi di prossimità con il cittadino, presenza nelle pubbliche manifestazioni e nei mercati, vigilanza in alcune scuole, presenza attiva nella salvaguardia del patrimonio Unesco di Ravenna. Il Colonnello Lachi e il Sottotenente Mimmi ritengono che lo stretto ed indissolubile legame tra Carabinieri in servizio e in congedo con l’attività di volontariato si sia ulteriormente consolidato ed impreziosito e costituisca quel valore aggiunto che rende il Carabiniere l’interlocutore principale del cittadino.

Il Colonnello Lachi ha espresso il suo plauso per le attività di volontariato costantemente svolte, in particolare davanti alle scuole e nel sociale, fornendo un servizio prezioso per la comunità ravennate. L’Anc di Ravenna è onorata della visita del Colonnello Lachi e lo ringrazia sentitamente per la vicinanza.