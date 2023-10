Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri incontra i rappresentanti di Legacoop Romagna

Il colonnello Andrea Lachi, comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, nei giorni scorsi si è recato in visita alla sede di Legacoop Romagna, dove è stato accolto dal presidente Paolo Lucchi e dal responsabile provinciale Mirco Bagnari. L’incontro ha rappresentato un’occasione di conoscenza reciproca, visto che il colonnello Lachi è in servizio in città da poche settimane, ma anche di approfondimento su alcuni punti che sono al centro del programma di Legacoop.

"Legacoop Romagna - ricorda il presidente Paolo Lucchi - è particolarmente attenta ai temi della legalità, della sicurezza sul lavoro e degli appalti pubblici, rispetto ai quali il lavoro dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine è prezioso. Il movimento cooperativo si considera un presidio economico ed etico importante in questo senso, e abbiamo manifestato al nuovo comandante tutta la nostra disponibilità per una positiva collaborazione istituzionale. Abbiamo infine colto l’occasione per rinnovare l’apprezzamento per il lavoro prezioso che l’Arma ha svolto di fronte alla catastrofe dell’alluvione, non solo per il mantenimento dell’ordine pubblico, ma più in generale per tutto quello che ha riguardato il sostegno e l’aiuto alla popolazione".