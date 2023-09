Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri si presenta alla città: "Lavorerò con passione e umiltà"

Si è presentato ufficialmente alla città il colonnello Andrea Lachi, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna. Il colonnello Lachi ha raccolto il testimone dal collega Marco De Donno, che nei giorni scorsi ha salutato Ravenna dopo tre anni da comandante provinciale per assumere un importante incarico al comando interregionale di Padova dell'Arma.

"Sono gratificatissimo da questo incarico, capitato in concomitanza con la mia promozione a colonnello - ha detto il neo comandante Lachi presentandosi alla stampa questa mattina - Cercherò di fare nel miglior modo possibile insieme ai miei collaboratori. Voglio sottolineare il lavoro fatto da chi mi ha preceduto: quando ho ricevuto il preavviso che sarei stato destinato qui a Ravenna, con Marco (De Donno, ndr) ci siamo sentiti molto spesso, ci siamo incontrati e mi ha detto quelle che sono le criticità della provincia e gli interventi prioritari da fare. Ho delle idee abbastanza chiare, poi ho una squadra di persone molto proattiva che saprà darmi indicazioni e consigli che seguirò".

"Abbiamo un grosso vantaggio - ha proseguito il colonnello Lachi - Innanzitutto abbiamo dei predecessori molto validi. Poi abbiamo una policy istituzionale che ci dà in lascito l'arma dei Carabinieri con il compito di perseguirla che è molto chiara: quindi vigilanza ai cittadini, collaborazione istituzionale e attenzione a fasce deboli, giovani e problemi che maggiormente affliggono il territorio. Con una propensione all'ascolto e all'immedesimazione nei confronti di coloro che hanno necessità che fa parte del Dna dell'arma e che è imprescindibile. Ci metterò la mia passione, la mia umiltà e l'esperienza che ho".

Il curriculum del colonnello Andrea Lachi

Nato in Toscana 54 anni fa, sposato con due figli, ha conseguito la laurea in Lettere con indirizzo classico presso l'Università degli studi di Pisa. Frequentatore nel 1994 del 155esimo corso Allievi Ufficiali di Complemento, ha prestato servizio come sottotenente di complemento presso la Scuola allievi marescialli e brigadieri di Firenze, con mansioni di comandante di plotone e insegnante di Polizie europee comparate. Negli anni 1995-1996 ha ricoperto il riuolo di Comandante di nucleo operativo e radiomobile e Comandante di compagnia presso la Compagnia Carabinieri di Ivrea.

Negli anni 1996-1997 ha frequentato presso la Scuola ufficiali Carabinieri il 31esimo Corso applicativo, al termine del quale è stato destinato come Comandante di nucleo investigativo di reparto operativo al comando provinciale di Foggia. Dopo 5 anni in terra pugliese, dal 2002 al 2010 ha comandato le Compagnie di Foggia e Orvieto, per tornare poi al comando di un nucleo investigativo, quello di Grosseto. Incarico retto fino al 2016, quando è rientrato alla Scuola marescialli fiorentina, stavolta come insegnante di Tecniche investigative presso l'Istituto professionale di studi e come Capo ufficio personale.