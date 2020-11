Il nuovo decreto chiude il Mar: la mostra di Paolo Roversi si fa 'virtuale'

In ottemperanza con il nuovo dpcm del 3 novembre - che prevede la chiusura di mostre e musei a partire dal 5 novembre - la mostra Paolo Roversi-Studio Luce allestita presso il Museo d’Arte della città di Ravenna chiuderà da giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre 2020, salvo diverse disposizioni governative e regionali. Anche tutte le altre attività del museo sono sospese e il Mar rimarrà chiuso al pubblico fino alla data indicata.

Per i visitatori e per tutti gli utenti è a disposizione sul sito del museo il virtual tour della mostra Paolo Roversi-Studio Luce. Uno strumento nato per l’approfondimento e la documentazione del percorso espositivo, ma che si è reso necessario in questo difficile momento di difficoltà internazionale.