Il nuovo disegno dell'artista Gianluca Costantini per dare il benvenuto agli 84 migranti

In attesa del nuovo arrivo a Ravenna della nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, che martedì ha tratto in salvo 84 migranti al largo della Libia, l'artista ravennate Gianluca Costantini ha dedicato una nuova illustrazione ai naufraghi per dare loro il benvenuto. 'Welcome Ocean Viking', si legge nello striscione sorretto da un bambino nel disegno di Costantini.

Già a fine dicembre, quando la Ocean Viking sbarcò per la prima volta a Ravenna, l'artista aveva dedicato un disegno al migrante più piccolo a bordo della nave, un bambino di appena 17 giorni che aveva affrontato l'estenuante viaggio insieme alla madre, divenuto simbolo dell'intera operazione di salvataggio e accoglienza. In seguito le opere di Costantini erano state portate a bordo della Ocean Viking per una sorta di "mostra navigante" (fruibile virtualmente) dal titolo 'La vita possibile', prendendo spunto proprio dalla storia del piccolo migrante.