Il nuovo 'finanziere a 4 zampe' fiuta la droga nella valigia di un viaggiatore in stazione

Prosegue l’impegno costante delle Fiamme Gialle ravennati nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e a contrasto dei traffici illeciti nella zona della stazione e dei giardini Speyer, che ha portato, con l’inizio della stagione estiva nel solo mese di giugno, a sequestrare circa 70 dosi di sostanze stupefacenti, nonché a segnalare 16 persone, di cui 14 al Prefetto.

In tale ambito, da ultimo è stato individuato e tratto in arresto un uomo italiano controllato in stazione, che nascondeva addosso a sè sostanza stupefacente in quantità non compatibile con la destinazione a uso personale. In particolare la Squadra Cinofili del Gruppo di Ravenna, con l’ausilio del personale della Polizia Ferroviaria, ha recepito la segnalazione della nuova unità cinofila Bekam, “attirata” dalla valigia del viaggiatore proveniente da Bologna, e ha deciso di approfondire il controllo.

Pertanto, si è proceduto dapprima all’ispezione del bagaglio, ove sono stati rinvenuti un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e 46,6 grammi di cocaina pura non ancora tagliata; successivamente all’effettuazione di ulteriori immediate ricerche presso il domicilio del fermato, che hanno permesso il ritrovamento di altri 50 grammi di marijuana. L'uomo è stato immediatamente arrestato e denunciato all'Autorità Giudiziaria, per poi essere posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

L’azione di controllo, che si colloca anche nell’ambito delle attività svolte a favore del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, si inserisce nella più ampia attività di prevenzione e di contrasto all’abuso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, specie in quelle zone che, a causa dell’elevata frequentazione, possono essere maggiormente interessate dal fenomeno.

