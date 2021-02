Il nuovo percorso ciclopedonale del Parco Baronio apre al pubblico

È stato ufficialmente aperto al pubblico il nuovo percorso ciclopedonale che, all’interno del Parco Baronio, congiunge il centro sociale Baronio a via Fiume Montone Abbandonato, sboccando nei pressi della fermata del bus. Il percorso, lungo circa 250 metri e largo 3,50 metri, ha una parte ciclabile bidirezionale e una parte pedonale. È realizzato in calcestruzzo drenante, che consentirà di mantenerlo sempre ben asciutto per l’alta permeabilità del prodotto e contemporaneamente non aumenterà l’impermeabilizzazione dell’area urbana. Il percorso è inoltre dotato di pubblica illuminazione, come da più parti richiesto.

“È una soddisfazione – dichiara l’assessore all’ambiente Gianandrea Baroncini - veder crescere, stralcio dopo stralcio, questo importantissimo parco urbano che, oltre a fare bene all’ambiente, è divenuto un fondamentale punto di riferimento per la socialità, il movimento, lo sport ed ora anche un’importante cerniera tra due zone della città e la cintura verde urbana di Ravenna”. Con l’esecuzione di questo quarto stralcio sono stati realizzati i principali percorsi di collegamento del parco con l’esterno e garantita la corretta funzione di collegamento pedo-ciclabile nel verde tra le diverse parti della città.