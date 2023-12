Il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra il Prefetto di Ravenna

Nel pomeriggio di oggi una delegazione del Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia Romagna è stata ricevuta dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. È la prima volta che un sindacato - un’associazione professionale sindacale con propria personalità giuridica, esterna e del tutto indipendente dall’Arma dei Carabinieri, come prevede sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 che la legge n. 46/2022, ma costituita e diretta da Carabinieri e regolarmente iscritta all’Albo del Ministero della Difesa - viene ricevuta dalla massima Autorità governativa provinciale.

“Un momento solenne, intenso ed emozionante sia per l’importante significato del percorso delle recenti realtà sindacali del comparto Difesa, che per l’attenzione e l’innata capacità di dialogo e confronto che il Prefetto De Rosa ha voluto e saputo riservarci - è il commento del Segretario Provinciale di Ravenna Vittorio La Porta - L’incontro con il Prefetto ci entusiasma e dimostra come le Istituzioni e il mondo del lavoro, non è solo la parte di coloro che lo rappresentano, dirigono e decidono, ma anche e soprattutto la risorsa umana che vi opera, cioè i lavoratori di ogni ruolo e categoria, inclusi i Carabinieri, la cui produttività, competitività, capacità e preparazione, dipende anche dal fondamentale ruolo di tutela, rappresentanza e partecipazione costruttiva ricoperto dai sindacati".

"I sindacati costituiscono, infatti, un essenziale e competente strumento di tutela, sostegno e garanzia, soprattutto per la salvaguardia della dignità, della salute, della sicurezza e della prevenzione delle morti sul lavoro, che costituisce una vera piaga e un autentico insuccesso della società moderna. Ringraziamo il Prefetto De Rosa per la disponibilità e l’attenzione riservateci” concludono i Segretari Regionali Giovanni Morgese e Andrea Di Virgilio.

Al termine dell’incontro, il Segretario Generale Provinciale La Porta ha donato al Prefetto di Ravenna una targa ricordo del Nuovo Sindacato Carabinieri.