Il nuovo skate park di Russi si "colora" con il murales di Zed1

Da un’idea di ZED1 e Bonobolabo, nasce “Un’arca d’amore”, intervento si street art che tratta il tema dell’amore universale, e che è stato realizzato nell'area del nuovo skate park di Russi (in via della Repubblica n. 9).

"Lev Tolstoj scriveva “L’amore impedisce la morte. L’amore è vita” e in questo periodo che stiamo vivendo, in cui tutto sembra essere sopraffatto dall’orgoglio e dalla brutalità, forse l’unica cosa che potrebbe salvarci sarebbe un’arca. Su quest’arca utopica tutti amano senza imposizioni, limiti e prepotenze: le barriere degli stereotipi e della violenza sono abbattute e nessuno è giudicato da chi lo circonda - spiegano dal Comune - L’Arca di Noè viene rivisitata in una chiave moderna dove sono contemplate tantissime sfumature dello stesso amore che unisce tutti gli esseri viventi sul nostro pianeta. La selezione degli animali che sono saliti sull’imbarcazione non è stata fatta solo al fine della riproduzione della specie, come voleva la tradizione, bensì dal punto di vista dell’amore, che non segue regole imposte".

Nel murales quindi alligatori abbracciano trichechi e gru, una zebra bacia una mucca, due leoni dalle folte criniere si stringono, due persone intrecciano i loro corpi, un gallo fissa intensamente una gallina, mentre l'alter ego dell’artista, vestito di rosso, guarda negli occhi il suo ormai noto carlino, esprimendo quello che è per lui l’innamoramento. "Sull’Arca di Zed1 tutto è possibile, le differenze non esistono e vengono annullate, il mare è mosso ma nessuno teme le onde, perché è tra le braccia di chi vuole amare", concludono dal Comune.