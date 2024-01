Il 'paese dei murales' cerca nuovi artisti per colorare le vie del centro

Il gruppo di volontari ‘Gente, che posto!’ ha avviato, tramite le pagine social #villanovadibagnacavallo, la ricerca di nuovi artisti che con i loro murales potranno colorare le vie di Villanova di Bagnacavallo. Il progetto è iniziato nel 2022 e ad oggi conta oltre 30 murales, che si possono ammirare passeggiando lungo le vie del paese. Fra questi si trovano anche un ritratto dedicato all’attore scomparso Ivano Marescotti, originario di Villanova di Bagnacavallo, e uno agli Angeli del Fango.

"Tantissimi sono gli artisti che si sono candidati nelle stagioni precedenti - commenta il gruppo di volontari ‘Gente, che posto’ - e altrettanti ce ne aspettiamo in questa nuova edizione, perché, come ha riportato la travel blogger ‘La valigia di Pimpi’, Villanova di Bagnacavallo è diventato il paese più colorato della Bassa Romagna dove i muri rappresentano tele per pittori".