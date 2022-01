Il pane asiatico 'abbatte' Elena: ma la sua scalata a Masterchef continua

Prosegue la competizione tra i fornelli di Masterchef Italia e prosegue anche il cammino di Elena Morlacchi, 54enne di Lido Adriano, verso la conquista del titolo di nuovo Masterchef italiano. Le sfide della puntata andata in onda giovedì sono una finestra aperta sulla società moderna, all’insegna della mescolanza tra culture. Mai come in questa edizione il cooking show è cosmopolita e rappresenta il cambiamento in atto non solo nella cucina ma anche nella società, ospitando concorrenti da ogni parte del mondo.

La Mystery Box ha portato i concorrenti alla scoperta di dieci ingredienti “migranti” provenienti da ogni parte del mondo. Prodotti importati in Italia e ormai integrati nella cucina del Belpaese: dal couve manteiga brasiliano alla melanzana thailandese, dai fiori di banano allo spinacio d’acqua asiatico. Il piatto di Elena però non ha colpito particolarmente i giudici, che ne hanno scelto altri tre - quelli di Lia, Carmine e Tina.

L’Invention Test ha invece animato la cucina con le tradizioni della cultura islamica grazie all’ospite internazionale Anissa Helou, studiosa e scrittrice che incarna la fusione dei popoli. L’assoluto protagonista della prova è stato il pane, declinato in tre diverse versioni: il Non uzbeko, lo Yufka turco e il Rgaïf marocchino. Carmine, vincitore della prima prova, ha affidato il Non uzbeko a Elena, che lo ha preparato con rognone, hummus e salsa di lampone in un piatto dal nome 'Giardino di Teheran'. "Panifico spesso per i miei amici, regalare il pane è come regalare una parte del tuo cuore", dice lei. Il suo pane, commenta l'ospite Anissa, non è male, ma il piatto è "insignificante, non c'è gusto". "Mi sono abbattuta e ho perso il senso dell'estetica", commenta la 54enne. In ogni caso il suo non è stato tra i piatti peggiori, tra i quali invece c'è quello di Anna che è stata eliminata.

Si va in esterna nella splendida città di Trieste, da secoli crocevia di popoli e culture, alla scoperta della cucina di confine, tra gustosi ingredienti e produttori provenienti dai Paesi confinanti con la regione italiana che fa da porta verso l’Oriente. Elena viene scelta da Tracy, vincitrice della seconda prova, nella squadra blu, che alla fine della gara ottiene più voti salvandosi dal Pressure Test a base di cozze. Il cammino di Elena continua!