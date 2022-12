Il panettone al cardo di Cervia dello chef protagonista di un servizio in tv

Non capita tutti i giorni che la piccola frazione di Tagliata finisca su un Tg nazionale. Capiterà domenica 18 dicembre, quando le telecamere di “Studio Aperto Mag” si accenderanno per documentare per la prima volta l’attività artigianale di Alessandro Terracina, l’albergatore cervese che, in una dependance della sua abitazione, ha creato “Dolce Passione di Alessandro”, un laboratorio di pasticceria dolce e salata. L’appuntamento è alle 18.55 su Italia Uno. Il servizio sarà interamente dedicato alla passione di Alessandro e ai suoi prodotti più rinomati, tra cui il suo celebre panettone al cardo di Cervia.

Il laboratorio di Terracina è stato ricavato nella sua abitazione di Tagliata, ma si tratta di una Iad, ovvero di un’attività in piena regola con dei precisi obblighi di natura fiscale e norme igieniche da rispettare. “Tutti i miei panettoni artigianali piacciono perché, oltre a rivisitare la tradizionale ricetta italiana, vengono creati secondo l’antica arte della fermentazione naturale - spiega Terracina - ovvero utilizzando solo lievito madre e ingredienti di qualità ricercata, come burro francese, vera vaniglia Madagascar, frutta candita secondo processi lenti e naturali, senza l’uso di nessun additivo e conservante. Tra i prodotti più richiesti, soprattutto per il cenone di Natale e Capodanno, c’è anche il panettone salato gastronomico farcito in maniera diversa in ogni strato. In ogni caso, da parte di amici, conoscenti, clienti del mio albergo e anche attraverso il mio sito di e-commerce ricevo ordini tutto l’anno. Non a caso, io il panettone lo produco anche in estate e, nel mio albergo lo servo a colazione ai clienti che, dopo un momento di iniziale smarrimento, lo apprezzano in modo particolare e puntualmente lo ordinano già per dicembre”.