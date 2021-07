Il patrimonio culturale dell'Adriatico si racconta a stampa e blogger

Nella giornata di giovedì, una decina di giornalisti e bloggers del settore nautico hanno partecipato a un eductour organizzato nell’ambito del progetto Arca Adriatica, in collaborazione con il Comune di Cesenatico e il Museo della Batana di Rovigno. I partecipanti sono approdati a Cervia a bordo di alcune imbarcazioni delle Tenze di Cervia e Cesenatico per trascorrere un pomeriggio alla scoperta della Cervia marinara. Sono stati accolti dall’Assessore alla cultura Cesare Zavatta e hanno successivamente visitato Borgo marina, accompagnati dalle storie che i pescatori hanno raccontato in prima persona, intercalate da momenti di approfondimento sulla città e sulle nuove modalità di fruizione dell’enorme patrimonio culturale materiale e immateriale legato al mare. Fruizione resa possibile grazie alla nuovissima segnaletica multimediale in corso di installazione e dedicata appunto alla valorizzazione della tradizione marinara cervese, e realizzata in collaborazione con il Centro di Eccellenza e l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia.

In serata gli ospiti hanno partecipato all’aperitivo con i pescatori, organizzato al circolo Pescatori “La Pantofla”, e hanno avuto l’occasione di gustare i piatti tipici cervesi. Il programma dell’eductour è articolato su più giornate, che si sviluppano fra Cervia e Cesenatico, dove, al Museo della Marineria, sono organizzati momenti di confronto e riflessione sulla valorizzazione del patrimonio culturale legato al mare. In particolare, la presentazione della candidatura in lista rappresentativa Unesco patrimonio immateriale dell’arte della navigazione con vela latina e al terzo, e la presentazione del riconoscimento ai sensi del Codice Beni Culturali della navigazione vela latina e al terzo quale patrimonio culturale immateriale. Presenti illustri relatori quali Tamara Nikolic Direttrice dell’Ecomuseo della Batana di Rovigno e membro della rete Unesco dei facilitatori del patrimonio culturale immateriale, Maria Paola Profumo Presidente AMMM, Elvira Mata, Direttrice del Museo Marittimo di Barcellona.