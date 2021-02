Il patron del Mei sugli scudi nazionali: prestigiosi riconoscimenti e progetti per la ripartenza

Giordano Sangiorgi patron del Mei in questa settimana sugli scudi nazionali: riceve il Patrocinio della Camera dei Deputati dal Presidente onorevole Roberto Fico, incontra il professore Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per un Protocollo unitario per la ripartenza dello spettacolo dal vivo e riceve una nota via mail dal nuovo direttore generale dello Spettacolo dal Vivo Antonio Parente del Mibact

Sangiorgi ha ricevuto infatti il patrocinio gratuito della Camera dei deputati per la "Maratona musicale Voci X Patrick" (streaming, 8 febbraio), evento organizzato attraverso l'Associazione AudioCoop, che raduna 200 etichette discografiche indipendenti. La Maratona Musicale per Patrick Zaki vede mobilitato in prima fila il MEI di Faenza insieme a Voci per la Liberta' di Rosolina Mare per Amnesty International. Ma la settimana, a livello nazionale, è stata particolarmente intensa: dopo la presentazione di martedì scorso del libro "L'Osteria del Palco" per i 25 anni del Mei curata dal Mibact e dal Comune di Faenza, che ha visto insieme 25 grandi artisti indipendenti tra iquali Omar Pedrini, Roberto Gatto, Petra Magoni, Perturbazion , solo per citarne alcuni, con oltre 2 mila visualizzazioni durante la diretta, Giordano Sangiorgi ha incontrato come Capo Delegazione dei Coordinamenti StaGe! e Indies rappresentativi di oltre 60 associazioni della filiera delle piccole imprese e dei lavoratori della musica e dello spettacolo dal vivo il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministro per la Salute Roberto Speranza, il quale si è complimentato per la qualità del lavoro durante i live effettuati l'anno scorso "e riconoscendo la necessità di un sostegno ai promoter live per le spese da sostenere per la messa in sicurezza del pubblico e della comunita', ci ha dato incarico di redigere insieme ad altri coordinamenti un Protocollo unico per la Ripartenza del settore dello Spettacolo dal Vivo per rivederci presto, entro la fine del mese, auspicando una ripartenza al più presto", spiega Sangiorgi. "Infine, proprio venerdì, dopo un messaggio di auguri e di buon lavoro inviato al nuovo Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo Antonio Parente, appena insediato, è arrivata una nota di attenzione in risposta con l'augurio di rivedersi presto".

La nota: "In questi primi giorni di lavoro stiamo chiudendo l'istruttoria dei bandi Covid 2020, stiamo definendo il riparto Fus per il 2021, siamo in ascolto delle numerose istanze che pervengono e stiamo definendo le procedure per pagare al più presto più di 20 mila beneficiari. In questo contesto assume sicura rilevanza il confronto al tavolo permanente per lo spettacolo. Cordiali saluti, a presto. Antonio Parente, Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo Mibact".

"Insomma, una settimana che porta il MEI nei suoi 25 anni al centro dell'attenzione nazionale sia come manifestazione che come motore sociale e civile che come portavoce di tutto il settore".