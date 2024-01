Il personale degli autobus incrocia le braccia: proclamate 24 ore di sciopero

Nella giornata di mercoledì 24 gennaio è in programma uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale indetto dall’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato. La fascia oraria in cui non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico locale, compreso il servizio traghetto a Ravenna, va dalle 17:00 alle 21:00.

Ad integrazione di ciò, accanto allo sciopero nazionale di 4 ore si aggiunge per la stessa giornata di mercoledì un’agitazione di 24 ore, proclamata sempre dall’organizzazione USB Lavoro Privato. Il servizio sarà assicurato nelle seguenti fasce di garanzia, ovvero nel bacino di Ravenna dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00.