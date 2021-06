Il pizzaiolo che insegna ai ragazzi con disabilità a fare la pizza: "Orgoglioso di regalare un sorriso con il mio lavoro"

Un piccolo gesto che scalda il cuore. Nei giorni scorsi Salvatore Battiloro, giovane pizzaiolo campano titolare a Faenza della pizzeria 'Il Girasole di Batti', ha ospitato per un corso gratuito i ragazzi della 'Bottega della Loggetta', laboratorio e negozio di prodotti biologici a chilometro zero gestito da ragazzi con disabilità con l’obiettivo di arrivare a poter potenziare l’autonomia e indipendenza individuale.

"Abbiamo steso l'impasto, condito, infornato e infine... anche mangiato! E' stata una full immersion molto coinvolgente e abbiamo imparato tanto, ma sempre divertendoci. Evviva la pizza e grazie a Salvatore Battiloro", ringraziano dalla bottega. "Come avevo promesso, ho passato un giorno in pizzeria insieme a questi splendidi ragazzi - spiega Salvatore - Non sapete quanto mi rende orgoglioso regalare un sorriso tramite il mio lavoro, ho sempre detto alle persone a me più care che voglio provare a cambiare qualcosa nel mio piccolo e farlo con persone così spettacolari è stupendo! Grazie di cuore,non ho aggettivi per descrivervi".

"Ciò che contraddistingue Salvatore è un grande amore per la tradizione della pizza, al punto che ha deciso di trasmetterla ad altri giovani regalando corsi gratuiti perché possano avvicinarsi a un mestiere artigianale che sa di altri tempi - commenta soddisfatto il sindaco di Faenza Massimo Isola, che ha preso parte al corso - Nei giorni scorsi è stata la volta dei ragazzi della Bottega della Loggetta. Il risultato? Tanto entusiasmo e divertimento da ambo le parti! Sono cose belle della nostra comunità e un privilegio mio poter partecipare".