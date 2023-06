Il ponte mobile riapre al traffico: ma dovrà essere chiuso di nuovo per lavori

Riapre al traffico il ponte mobile sul Canale Candiano. Dopo l’incidente avvenuto nella mattinata di sabato scorso, a seguito del quale la Polizia Locale aveva disposto una nuova chiusura del ponte, l’Autorità Portuale ha commissionato alla società Socotec, laboratorio certificato, la misurazione della scivolosità della superficie del ponte, oggetto dei recenti interventi di manutenzione straordinaria.

A conclusione di tale attività di “prove sul campo”, spiegano dall'Autorità portuale, "è risultato non essere stata rilevata alcuna anomalia realizzativa del ponte e ugualmente è stata attestata la conformità di tutti i materiali impiegati, a quanto previsto per questo tipo di opere. Ovviamente le condizioni di sicurezza nell’utilizzo della struttura sono strettamente collegate al rispetto dei limiti di velocità, soprattutto in caso di pioggia".

Tuttavia, "al fine di migliorare ulteriormente le caratteristiche del manufatto, acquisendo così un margine ulteriore di sicurezza che consenta di far fronte all’eventuale eccessiva velocità dei mezzi in transito", continuano dall'Autorità portuale, verranno commissionati ulteriori lavori di verifica e aumento dell’aderenza del manto stradale. Queste operazioni implicano una ulteriore pianificazione e tempi di lavorazione che comporteranno una prossima chiusura del ponte. Nell’arco di oggi, martedì, il ponte riapre comunque al traffico, previa posa alle estremità dell’area di cantiere di dissuasori al fine di limitare la velocità dei mezzi in transito.

Il sindaco Michele de Pascale, ribadendo che la gestione del ponte è in mano esclusivamente all'Autorità di sistema portuale, durante la seduta del consiglio comunale ha spiegato: "L'autorità ha comunicato che, nella giornata in cui si è verificato l'incidente, il mix tra la pioggia e la resina appena posata sul ponte aveva creato un maggior rischio per la scivolosità. Verrà tenuto monitorato lo stato di usura della resina che, appena posata, ovviamente ha un tasso di aderenza più basso. Se questo livello migliorerà non saranno necessari altri interventi, in caso contrario verrà programmato un ulteriore intervento nelle prossime settimane per aumentare lo stato di aderenza. Nel frattempo sono stati posizionati due dissuasori agli ingressi del ponte per limitare la velocità dei mezzi". In ogni caso, conclude de Pascale, "ci sono state riflessioni importanti dei consiglieri in questi giorni sul fatto che il ponte mobile non può essere l'unico elemento di attraversamento della città. Dovremo confrontarci e discuterne".