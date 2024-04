Il ponte mobile si apre per far passare la sfilata delle imbarcazioni

In accordo con la Capitaneria di Porto e l’Autorità di sistema portuale, il servizio mobilità e viabilità del Comune ha istituito per giovedì 11 aprile dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 13.45 alle 14.15 il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile, per consentire il passaggio delle imbarcazioni che partecipano alla Giornata nazionale del mare e della cultura marinara.