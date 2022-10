Il ponte su via del Cimitero riapre al pubblico per la festa dei morti

Come programmato riapre nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, il ponte A38 su via del Cimitero. Questo consentirà, per la festività di Ognissanti e la ricorrenza dei defunti, un accesso più diretto al cimitero. I lavori hanno principalmente interessato il ripristino strutturale dell'impalcato con la fresatura della pavimentazione, il sollevamento dell'impalcato per realizzare i nuovi appoggi.