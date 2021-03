Il ponte sul Lamone a Grattacoppa chiude per lavori: sarà demolito e ricostruito

Da lunedì 8 marzo verrà chiuso al traffico il ponte sul fiume Lamone a Grattacoppa per consentirne l’intervento di demolizione e ricostruzione. Le lavorazioni preliminari sono cominciate l’1 marzo. Il termine dei lavori è previsto entro marzo 2022. L’intervento per il nuovo ponte comporterà un investimento complessivo di 2 milioni e 800mila euro.

Il nuovo ponte presenterà un impalcato continuo a tre campate e sarà realizzato in acciaio e calcestruzzo, sarà posizionato ad una quota più alta rispetto all’attuale, il che ne migliorerà significativamente le condizioni idrauliche. L’opera prevede una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un marciapiede. Tali marciapiedi saranno raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i percorsi naturalistici. L’innalzamento del piano viabile comporterà anche l’adeguamento delle due rampe di accesso al ponte.

Percorsi alternativi previsti durante i lavori per quanto riguarda il trasporto privato

Dalla zona di Torri e Borgo Masotti i veicoli diretti a Conventello, Savarna e Grattacoppa potranno seguire i percorsi alternativi costituiti da: strada provinciale 96 via Zuccherificio fino a Mezzano, strada statale 16 via Reale in direzione nord e strada provinciale 24 via Basilica, oppure strada provinciale 96 via Zuccherificio e via Cerba in direzione est fino alla via Sant’Alberto, strada provinciale 1 via Sant’Alberto in direzione nord fino a Sant’Alberto e quindi strada provinciale 24 via Basilica in direzione ovest verso la strada statale 16.

Dalla zona di Conventello, Savarna e Grattacoppa i veicoli diretti a Borgo Masotti e Torri potranno seguire i percorsi alternativi costituiti da: strada provinciale 24 via Basilica in direzione ovest verso la strada statale 16, strada statale 16 via Reale in direzione sud fino a Mezzano e infine la strada provinciale 96 via Zuccherificio fino a Borgo Masotti e Torri, oppure strada provinciale 24 via Basilica in direzione est fino a Samt’Alberto, strada provinciale 1 via Sant’Alberto in direzione sud fino alla località Cà Bosco, da qui ci si immette sulla strada provinciale 24 via Cerba in direzione Mezzano.

Trasporto pubblico

Il trasporto pubblico di linea subirà inevitabili modifiche che però verranno compensate da collegamenti dedicati tra le località di Torri e Borgo Basotti verso Mezzano con definizione di fermate presso le quali sarà possibile prendere le coincidenze verso le principali località di destinazione (Lugo, Ravenna, Alfonsine, ecc). Nei prossimi giorni sul sito del Comune di Ravenna verranno pubblicate planimetrie delle deviazioni con descrizione delle corse e degli orari che gli utenti potranno utilizzare.