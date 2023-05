Il Porto di Ravenna alla fiera internazionale della logistica e dei trasporti a Monaco di Baviera

Conclusa a Monaco di Baviera l’edizione 2023 del Transport Logistic, la fiera internazionale del settore dei trasporti e della logistica. Il Porto di Ravenna era presente unitamente agli altri nodi logistici della Regione Emilia Romagna, Eric, per illustrare ai visitatori le tante progettualità in corso nello scalo e le grandi opportunità che queste creano per futuri investitori interessati ad avere un punto di riferimento strategico in Adriatico.

Con più di 2.300 espositori provenienti da 67 Paesi, oltre 75.000 visitatori da oltre 120 Paesi e 127.000 metri quadrati di spazi espositivi l’edizione di quest’anno rappresenta un record d che testimonia la vitalità di un settore ritenuto di assoluta strategicità e conferma l’importanza della manifestazione quale evento di riferimento a livello internazionale per tutta la filiera delcomparto trasportistic.

Tanti sono stati gli incontri e le presentazioni organizzate nel corso della Fiera che hanno testimoniato grande attenzione alle prospettive future del porto soprattutto legate alla disponibilità di oltre 200 ettari di aree libere che sono il punto di maggiore attenzione durante i vari incontri.

E stato poi illustrato, insieme agli altri partner il progetto finanziato dal programma Connecting Europe Facility Access2napa, di cui l’Autoriià Portuale di Ravenna è coordinatrice e al quale partecipano anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale e il porto di Luka Koper. Access2napa è incentrato su progetti sia per favorire l’accessibilità marittima e terrestre dei porti coinvolti che l’elettrificazione delle banchine,

L'azione, che finanzia attività di progetto, a Ravenna si concentrerà sulla progettazione: della seconda fase del progetto Ravenna Port Hub, dell’estensione del raccordo ferroviario in destra Candiano e dell’impianto di elettrificazione delle banchine del terminal crociere. Importante anche il confronto con diversi operatori ferroviari che hanno confermato l’attenzione verso le potenzialità che rappresenta il porto di Ravenna nell’ambito dell’intermodalità ferroviaria nazionale.

Tanti visitatori allo stand, tra cui l’Ambasciatore italiano in Germania, il presidente della Camera di Commercio Italo Tedesca e tante imprese del settore della logistica. Tra coloro che sono intervenuti durante la Fiera diversi rappresentanti delle Istituzioni, tra i quali l’Assessore Regionale Andrea Corsini e l’Assessora del Comune di Ravenna, Annagiulia Randi, e il Presidente di Sapir, Riccardo Sabadini e di Terminal Container Ravenna (TCR), Giannantonio Mingozzi.