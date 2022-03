Il Prefetto Castrese De Rosa visita la Questura di Ravenna

Giovedì mattina il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, dopo pochi giorni dal suo insediamento, si è recato in visita alla Questura di Ravenna. Il Prefetto è stato accolto dal Questore di Ravenna Giusi Stellino che, dopo averlo ringraziato per la visita, gli ha presentato i dirigenti e funzionari della Polizia di Stato in servizio.

Nell’occasione, il Questore ha accompagnato il Prefetto negli uffici della Questura, dove De Rosa ha potuto vedere ed apprezzare l’operato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, nonché del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, tutti impegnati quotidianamente al servizio della collettività, in particolar modo in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dal fenomeno migratorio. Durante l’incontro, che si è tenuto in un clima di grande cordialità, il Prefetto ha sottolineato l’importanza dello stretto e imprescindibile rapporto di sinergica collaborazione tra la Prefettura e la Questura di Ravenna.