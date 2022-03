Il Prefetto De Rosa in visita al Porto a bordo della motovedetta

Mercoledì mattina il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha svolto una visita istituzionale nel porto di Ravenna. A pochi giorni dall’insediamento, il Prefetto ha voluto far visita al porto cittadino, a testimonianza della particolare attenzione che riveste lo scalo marittimo regionale.

Ricevuto dal Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna, il Capitano di Vascello Francesco Cimmino e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna Daniele Rossi, il Prefetto ha visitato il porto di Ravenna a bordo della Motovedetta CP 274 della Capitaneria di porto – Guardia Costiera e ha potuto apprezzare la peculiarità e la complessità dello scalo, nonché la tipologia di traffico mercantile, la eterogeneità delle merci e le attività che vi si svolgono. A seguire, De Rosa ha visitato la sede della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna, dove è stato accolto dal Direttore Marittimo e dal personale militare.

Al Prefetto è stata illustrata l’organizzazione della Capitaneria di porto di Ravenna, nelle sue articolazioni operative ed amministrative, con particolare riferimento alle funzioni svolte nell’ambito del soccorso in mare, della sicurezza della navigazione e portuale, della tutela dell’ambiente marino e della delicata gestione e coordinamento degli accosti delle navi in porto e della connessa vigilanza sui servizi tecnico-nautici (Piloti, Rimorchiatori ed Ormeggiatori). Al termine della visita, il Prefetto si è complimentato con tutto il personale della Guardia Costiera per il quotidiano e continuo l’impegno profuso nelle materie di competenza in favore dell’utenza.