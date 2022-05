Il prefetto De Rosa in visita all'Accademia di Belle Arti

Nella mattinata di lunedì il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha visitato l'Accademia di Belle Arti di Ravenna nella sede di Via delle Industrie. Durante la visita ha incontrato la coordinatrice didattica Paola Babini, gli allievi e i professori, complimentandosi per i percorsi didattici avviati sul linguaggio del mosaico, ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo dell’Accademia per la città di Ravenna, nel portare avanti la tradizione del mosaico.