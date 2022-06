Il Prefetto De Rosa incontra il Console Onorario della Repubblica di San Marino

Si è svolto lunedì mattina, presso il Palazzo del Governo, l’incontro istituzionale tra il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ed il Console Onorario della Repubblica di San Marino Marino Forcellini, Console dal 1979 ed onorario dal 2009. Una visita molto cordiale e improntata alla massima disponibilità e collaborazione tra le Istituzioni Ravennati e la Repubblica di San Marino.

Sono oltre cinquecento i cittadini Sammarinesi residenti nella Provincia di Ravenna. Dal 1939 è in vigore una Convenzione che parifica lo status dei cittadini di San Marino a quelli Italiani per quanto riguarda la copertura sanitaria riconosciuta su tutto il territorio Nazionale. Il Prefetto ha ringraziato il Console per la gradita visita e ha ribadito l’ottima collaborazione ed i rapporti di amicizia dovuti anche alla vicinanza tra i due Stati e alla perfetta integrazione dei cittadini di San Marino nel tessuto Romagnolo.

“Si è trattato - ha affermato il Prefetto De Rosa - di un utile confronto per conoscere i punti di forza di questo territorio a noi così vicino e ribadire la comunanza di interessi tra le due comunità”.