Il prefetto in visita al centro dei volontari di Protezione Civile: "Grande impegno a favore della comunità"

Dopo l'incontro con i vertici di Confcooperative Romagna, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa martedì è stato in visita al Centro Operativo in via Romea Nord 270 sede dell’Associazione Volontari Protezione Civile R.C.Mistral. Il Prefetto ha visitato la struttura, complimentandosi per la gestione, la centrale operativa, i mezzi e le attrezzature. Soprattutto però ha conosciuto una rappresentanza di volontari, complimentandosi con tutti per l’impegno a favore della comunità e dell’ambiente.

De Rosa ha sottolineato come il Volontariato di Protezione Civile sia un punto fermo in caso di calamità ed emergenze. Con il Presidente di Mistral Daniele Rotatori ha condiviso l’importanza della formazione e della prevenzione per la tutela delle persone e delle cose. Il Prefetto, unitamente a Ravaioli, Dirigente Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, presente all’incontro, e al Presidente di Mistral hanno precisato l’importanza dei piani di protezione civile comunali appena rinnovati e quanto questi siano strumento fondamentale per garantire le giuste risposte in caso di emergenze.