Il Prefetto incontra i parlamentari del Pd per discutere del Pnrr

Si è svolto lunedì mattina, presso il Palazzo del Governo, l’incontro istituzionale tra il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e una delegazione di senatori del Pd, accompagnati dal Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, in visita presso alcune province emiliano-romagnole, nell’ambito dell’iniziativa “Oltre il Pnrr – Come e perché trasformare disuguaglianze in sviluppo nelle città e nei territori rurali”.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato anche i vertici territoriali delle forze di polizia, sono stati toccati diversi temi derivanti dalle politiche connesse al Pnrr, nei suoi aspetti più rilevanti per le caratteristiche economico-sociali locali, anche per i temi connessi allo sviluppo delle politiche energetiche sul territorio e al loro impatto sui sistemi produttivi. Sono state illustrate le peculiarità economiche e sociali della provincia di Ravenna, con un particolare riguardo alla realtà portuale e ai suoi risvolti sul lavoro del settore e alle possibili criticità derivanti dall’impatto delle politiche relative all’erogazione dei fondi del Pnrr.

“Si è trattato - ha affermato il Prefetto De Rosa - di un utile confronto per far conoscere alla delegazione i punti di forza di questo territorio e le aspettative di lavoratori e imprese in un momento cruciale per la nostra economia, tra fase post pandemica e i negativi contraccolpi del conflitto russo-ucraino, specie per un hub portuale che traffica molto verso il Mar Nero”.