Il Prefetto incontra il Console Generale degli Stati Uniti

Rappresentanza del Palazzo del Governo, in visita di cortesia, il Console Generale Uusa di Firenze e Ragini Gupta, accompagnata da Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e dal Funzionario economico dell’Ambasciata Americana Christopher B Moritz. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, nel corso del quale si è dialogato su vari temi di comune interesse, e in particolare sulle prospettive di sviluppo dell’Hub portuale, dei progetti in essere e delle strategie in atto per rendere il Porto di Ravenna un nodo essenziale di livello internazionale per i traffici commerciali. Il Console ha donato al Prefetto un bellissimo Atlante dei Parchi Nazionali ed ha promesso di ritornare a Ravenna per ammirare le straordinarie bellezze della nostra città.